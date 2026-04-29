İZMİR (İGFA) - 'Çocuk Hakları Farkındalık ve Kapasite Geliştirme' odağında gerçekleşen buluşma, 'Çocuklar kentin misafiri değil, ortağıdır' şeklinde yerel yönetim anlayışında devrim niteliğinde bir bakış açısı sundu.

Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı çalıştayda, 'çocuk dostu kent' kavramı bir slogandan çok, somut bir yönetim stratejisi olarak ele alındı. Kadın Meclisi üyeleri ve sivil toplum gönüllüleri; çocukların yerel bütçeden alacağı paydan, karar alma mekanizmalarına nasıl dahil edileceklerine kadar pek çok hayati meseleyi masaya yatırdı.

İNTERAKTİF ÇÖZÜMLER, SOMUT ADIMLAR

Teorik bilgilerin yaratıcı atölyelerle harmanlandığı eğitimlerde; ifade özgürlüğü, karar süreçlerine katılım ve uygulanabilir hak temelli projeler üzerine beyin fırtınaları yapıldı. Katılımcılar, bir kenti çocuk gözüyle yeniden inşa etmenin pratik yollarını ararken, yerel düzeyde fark yaratacak çözüm önerileri geliştirdiler.

Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülsen Özkan, çocuk dostu kentin sadece renkli oyun parklarından ibaret olmadığına dikkati çekerek, 'Gerçek bir çocuk dostu kent; planlı bir bütçeyle, etkin izleme mekanizmalarıyla ve bizzat çocukların sesinin duyulmasıyla inşa edilir. Biz, toplumun demokratik dokusunu semt merkezlerimizdeki kadınlarımızdan yerel yönetim birimlerimize kadar ilmik ilmik öreceğiz. STGM'nin tecrübesi ve kadın meclisimizin saha gücüyle Konak, çocukların sadece korunduğu değil, bizzat dinlendiği bir merkeze dönüşecek' dedi.

KENTİN 'ÇOCUK RÖNTGENİ' ÇEKİLECEK

Projenin bir sonraki aşamasının ise bilimsel bir titizlikle yürütüleceğini belirten Özkan,' Yerel Çocuk Hakları Analizi' ile Konak'ta yaşayan çocukların röntgeni çekileceğini söyledi.

Bu analiz sayesinde; fırsat eşitsizlikleri bilimsel verilerle tespit edileceğini ifade eden Özkan, yerel yönetim bütçesinde çocuk odaklı kaynak tahsisi kurumsallaşacağını, veriye dayalı izleme sistemleri ile atılan her adım denetlenebilir kılınacağını belirtti.