Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ iş birliğiyle düzenlenen, geleceğin bilim insanlarını keşfetmeyi amaçlayan 'Toyota Teknik Proje Yarışması'nda heyecan dorukta. Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce ve Kocaeli illerinden gelen başvuru arasından sıyrılarak il birincisi seçilen projeler, büyük final için gün sayıyor.

SAKARYA (İGFA) - Yarışma kapsamında; ortaokul ve lise kademelerinde 'Çevre' ile 'Teknoloji ve Tasarım' kategorilerinde düzenlenen il elemeleri tamamlandı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan uzman kurulların değerlendirmeleri sonucunda belirlenen kategorilerindeki en iyi 3'er proje, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Final Değerlendirme Kurulu tarafından titizlikle incelendi. Yapılan son değerlendirmeyle, her ili kendi kategorisinde temsil edecek olan bölge finalistleri belirlendi.

BÜYÜK FİNAL VE ÖDÜL TÖRENİ 12 MAYIS'TA

Toplam 20 seçkin projenin yer alacağı final sergisi, 12 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, teknoloji ve çevre odaklı yenilikçi çözümlerini akademik jüri ve Toyota teknik yetkililerinden oluşan Final Değerlendirme Kurulu'na bizzat sunacaklar.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda; öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve üretkenlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu dev organizasyon, bölgedeki teknoloji ve mühendislik ilgisini artırmayı başardı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ'nin desteğiyle gerçekleştirilecek olan final sergisi ve ödül töreni ile genç yeteneklerin projeleri görücüye çıkacak ve bölgenin bilimsel farkındalığına katkı sağlanacak.