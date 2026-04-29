İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Dijital İstanbul' projesinde 4. etap tamamlandı. Ziraat Katılım Bankası desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul'daki bin 337 adet kültür varlığı dijital ortama aktarıldı.

Proje kapsamında şehirdeki tarihi okullar, medreseler, tekkeler, kiliseler ve sinagoglara karekodlu bilgilendirme panoları yerleştirildi. Vatandaşlar bu karekodları okutarak eserlerin tarihçesine sesli ve yazılı olarak, Türkçe dahil 5 farklı dilde erişebiliyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, projenin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, son 25 yılda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla vakıf eserlerinin yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Gül, kültürel mirasın doğru ve erişilebilir şekilde aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Vali Gül ayrıca, bin 337 kültür varlığının dijital sistemle birlikte doğru bilgiye hızlı erişim imkânı sunduğunu ifade ederek, projeye katkı sağlayan tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

'Dijital İstanbul' projesiyle birlikte, İstanbul'un kültürel mirasının teknolojiyle buluşturularak daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.