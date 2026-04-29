Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere önemli bir kolaylık sağlayan yönetmelik değişikliğiyle ilgili tüm üniversitelere resmi yazı gönderdi.

ANKARA (İGFA) - YÖK Genel Sekreteri Batıkan Aksoy imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, 6 Mart 2026 tarihli ve 33188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 2. maddesiyle Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35. maddesine eklenen 9. fıkraya atıf yapıldı.

Yazıda; doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere, talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre verilebileceği belirtilirken, bu ek süreler, azami eğitim süresinden sayılmayacağı vurgulandı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce doğum yapan ve öğrenci statüsü devam eden kadın öğrenciler de bu haktan yararlanabileceği, kayıt dondurma işlemleri sırasında doğum yapan öğrenciler için ek süre talebinde bulunulabileceği, yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı olan öğrenciler, tez düzeltme sürecinde de bu düzenlemeden faydalanabileceği kaydedildi.

Öğrencinin lisansüstü eğitim süresi içinde birden fazla doğum yapması durumunda, her doğum için ayrı ayrı iki dönem ek süre hakkı bulunacağı belirtildi.

YÖK, üniversitelerden bu konuda gerekli işlemleri yapmalarını ve öğrencilerin bilgilendirilmesini istedi.