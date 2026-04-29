Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen 'Dünya Veteriner Hekimleri Günü ve 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Önlük Giyme Töreni', DEÜ Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Törene; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Bulut, İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Selim Özkan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

BEYAZ ÖNLÜKLER GURURLA GİYİLDİ

Törende, fakülteye yeni katılan öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek meslek hayatlarına ilk adımlarını atmanın gururunu yaşadı. Öğrencilerin heyecanına aileleri ve akademisyenler de ortak oldu.

'TEK SAĞLIK' VURGUSU

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, veteriner hekimliğin yalnızca hayvan sağlığıyla sınırlı olmayan; insan ve çevre sağlığını da kapsayan çok yönlü bir meslek olduğunu vurguladı.

'Tek Sağlık' yaklaşımının günümüzde giderek daha fazla önem kazandığını belirten Yılmaz, bu alanda yetişen nitelikli insan kaynağının toplum sağlığı açısından kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Tören kapsamında DEÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Bulut ve İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Selim Özkan da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirerek veteriner hekimliğin toplumsal sorumluluğuna dikkat çekti.

'GİYİLEN BEYAZ ÖNLÜKLER, TOPLUMA HİZMET BİLİNCİNİN SİMGESİDİR'

DEÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Bulut, konuşmasında fakültenin güçlü akademik kadrosu ve uygulama olanaklarıyla öğrencilerini mesleğe en iyi şekilde hazırladığını belirterek, 'Önlük giyme töreni, öğrencilerimizin mesleki yolculuklarında önemli bir eşiktir. Bugün giyilen beyaz önlükler, yalnızca bir kıyafet değil; aynı zamanda etik değerlerin, bilimsel sorumluluğun ve topluma hizmet bilincinin simgesidir. Öğrencilerimizin bu bilinçle yetişeceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Araştırmaları Topluluğu (DEÜ MUTAT) tarafından sunulan müzik dinletisi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

AKADEMİSYEN FUTBOL TAKIMINA KUPA

Program kapsamında, İzmir Veteriner Hekimleri Odası tarafından düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan Veteriner Fakültesi Akademisyen Futbol Takımı'na kupa takdim edildi. Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, geleceğin veteriner hekimlerini bilimsel donanım ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yetiştirmeye devam ediyor.