İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Dil Akademisi tarafından düzenlenen A1-A2 yetişkin İngilizce kursları, 2026 bahar yarıyılında yapılan final sınavıyla sona erdi.

Eğitimler, Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eğitmen Sema Salman rehberliğinde yürütülen programda A1 seviyesinde temel dil bilgisi, günlük konuşma kalıpları ve basit cümle yapıları öğretilirken; A2 seviyesinde kelime dağarcığını geliştirmeye ve günlük diyaloglara odaklanıldı. Dönem sonunda yapılan sınavla kursiyerlerin bilgi ve becerileri ölçülürken, yetkililer yetişkinlere yönelik dil eğitimlerinin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini bildirdi.