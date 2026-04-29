BURSA (İGFA) - Sosyal Kumbara Derneği ev sahipliğinde, Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle ve Erasmus+ kapsamında yürütülen 'Being a Youth Worker in the Shadow of War' (Savaşların Gölgesinde Gençlik Çalışanı Olmak) projesi Bursa'da tamamlandı.

17-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Gürsu Adrenalin Park'ta düzenlenen programa Türkiye, Filistin, Azerbaycan, Kosova ve Bosna Hersek'ten 35 gençlik çalışanı katıldı.

Proje kapsamında oluşturulan tematik alanlar, katılımcılara savaşın insani etkilerini farklı yönleriyle deneyimleme imkânı sundu. Savaş bölgelerinden karelerin yer aldığı sergiler, çatışmaların yarattığı yıkımı gözler önüne sererken, 'Boş Sandalye' uygulaması ile savaş nedeniyle hayatını kaybeden ya da eğitime erişemeyen gençler sembolik olarak temsil edildi.

Katılımcılar ayrıca 'Gönderilmemiş Mektuplar' yazarak bu mektupları 'Umut Ağacı'na astı.

Eğitim programında kriz bölgelerinde psikolojik dayanıklılık, uluslararası hukuk, medya etiği ve dezenformasyonla mücadele gibi başlıklarda uzmanlar tarafından oturumlar gerçekleştirildi. Türkiye'nin kriz bölgelerindeki müdahale modelleri de eğitim kapsamında ele alındı.

Program süresince katılımcılar Gürsu Belediyesi, Türk Kızılay ve İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumları ziyaret ederek saha çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Proje kapanışında konuşan Sosyal Kumbara Derneği Başkanı Erol Öztamur, farklı ülkelerden gelen gençlerin deneyim ve duygularını paylaşmasının önemli bir dayanışma ortamı oluşturduğunu belirterek, 'Gerçek değişim, insanların birbirini dinlediği anlarda başlar' dedi. Program sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip Youthpass sertifikaları verildi. Proje, gençlerin barış kültürü ve insani dayanışma perspektifiyle ülkelerine dönmelerine katkı sağladı.