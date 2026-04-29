BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlerin yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Yılmaz, öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Sınıfları ve atölyeleri gezen Oktay Yılmaz, eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra okulda düzenlenen 'Tecrübe Paylaşımı' programına katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, deneyimlerini anlattı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Yılmaz, gençlerden hedefleri ve idealleri doğrultusunda yaşamalarını istedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'da gençler için hayata geçirilen projeleri anlatarak, her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Yıldırım'a kazandırılan kütüphanelerin kültürel dönüşümün simgesi haline geldiğini vurgulayan Başan Yılmaz, 'Gençler için attığımız her adımı, geleceğe yapılan güçlü bir yatırım olarak görüyoruz. Yıldırım'daki çalışmalarımızın merkezine çocuk ve gençleri koyduk. İlçemize kazandırdığımız kütüphanelerimiz, spor tesislerimiz ve sosyal yaşam alanlarımız başta gençler olmak üzere her yaştan hemşehrimizin uğrak noktası haline geldi. Hayata geçirdiğimiz projelerle Yıldırım'ı gençler için çekim merkezi haline getirdik. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin yanında olmaya, her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Yıldırım'ın geleceğini gençler ve çocuklarla birlikte inşa ediyoruz. Gençlerimizin enerjisi ve heyecanı bize güç veriyor. Gençler ve çocuklarımız için ne yapsak az. İnanıyoruz ki güçlü gelecek, güçlü bir gençlikle mümkündür' diye konuştu.