Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2024 sonuçları yayınlandı. 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere 200 üniversite arasında, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi önemli sıralarda yer aldı. “Vakıf Üniversitelerinin Genel Memnuniyet” sıralamasında, vakıf üniversiteleri arasında 21. sırada bulunan KTO Karatay Üniversitesi, büyük başarıya imza attı.KONYA (İGFA) - Lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplanarak her yıl hazırlanan ve bağımsız üniversite araştırma kuruluşu ÜniAr tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) 2024 yılı sonuçları açıklandı. KTO Karatay Üniversitesi, Vakıf Üniversitelerinin “Akademik Destek ve İlgi” kategorisinde 19. sırada, “Öğrenme İmkanları ve Kaynaklarının Zenginliği” ile “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu” kategorilerinde 21. sırada, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği Sıralaması” kategorisinde 23. sırada, “Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı” kategorisinde 27. sırada yer alarak büyük bir başarı sergiledi.

“BAĞIMSIZ ARAŞTIRMALAR, İSTİKRAR VE BAŞARIMIZI BİR KEZ DAHA KANITLADI”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, TÜMA sonuçlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm akademik ve idari personele teşekkür etti. Rektör Ortaç; “TÜMA sonuçlarına göre toplam 200 üniversite arasında yapılan araştırmada, üniversitemiz vakıf üniversiteleri arasında 21. sırada yer alarak büyük bir başarı elde etti. Öğrencilerimizin üniversitemizden duydukları memnuniyet, bağımsız araştırmalarda da kararlılığımızı ve başarımızı bir kez daha kanıtladı. Öğrencilerimizin memnuniyet düzeyinin her geçen yıl artması, üniversitemizin tüm üniversiteler arasında istikrarlı bir şekilde yükselmesini sağlarken, aynı zamanda KTO Karatay Üniversitesi’nin öğrenci odaklı, öğrencileriyle birlikte büyüyen bir üniversite olduğunu da ortaya koymaktadır. Her yıl artan öğrenci memnuniyeti, üniversitemizin öğrenci odaklı yaklaşımının ve sürekli gelişiminin bir sonucudur. Emeği geçen tüm akademisyenlerimize, idari personellerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.