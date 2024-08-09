Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2.1, yıllık bazda yüzde 4.7 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik, gaz, buhar ve enerji sektörü dışındaki sektörlerde gerilemeler olduğunu görüyoruz. Alınan tedbirlerin etkisiyle üretimde daralmaların görülebileceğini tahmin ediyorduk. Önümüzdeki dönem ihracat artışlarıyla birlikte üretimde de ivmelenme görebilmeyi temenni ediyoruz” dedi.

İKİNCİ ÇEYREK

Sanayi üretiminde yılın ikinci çeyreğinde ortalama yüzde 1.8’lik daralma olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Buradan ikinci çeyrek ekonomik büyüme oranlarında sanayinin katkısının daha sınırlı kalabileceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.