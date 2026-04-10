TÜİK verilerine göre, Şubat 2026'da ihracat birim değer endeksi yıllık yüzde 12,7 artış gösterirken, ihracat miktar endeksi yüzde 10,1 azaldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı.Buna göre, ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,7 arttı, yakıtlarda yüzde 6,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 arttı.



İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,1 AZALDI



İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 35,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,0 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 5,0 ARTTI



İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7 arttı, yakıtlarda yüzde 14,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.



İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,3 AZALDI



İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

DIŞ TİCARET HADDİ 2026 YILI ŞUBAT AYINDA 92,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Şubat ayında 86,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 6,3 puan artarak, 2026 yılı Şubat ayında 92,7 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,1 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Ocak ayında 139,0 iken 2026 Şubat ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 138,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Şubat ayında 141,8 iken 2026 yılı Şubat ayında yüzde 10,1 oranında azalarak 127,5 oldu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,7 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Ocak ayında 126,9 iken 2026 Şubat ayında yüzde 0,7 oranında artarak 127,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Şubat ayında 121,3 iken 2026 yılı Şubat ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 119,7 oldu.



