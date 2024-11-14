Dünyada çok popüler olan kruvaziyer seyahati, son dönemde Türklerin de ilgi odağı oldu. Otellerle aynı seviyeye gelen cazip fiyatlar kruvaziyer turlarına katılan sayısının hızla artarak 124 bine ulaşmasını sağladı.İSTANBUL (İGFA) - Bir zamanlar yüksek fiyatlar nedeniyle “belirli bir gelir seviyesinde olan 40 yaş ve üzeri insanlara özgü kabul edilen cruise turları, fiyatların otellerle aynı seviyeye gelmesi nedeniyle her kesimden insanın ilgi odağı haline gelmeye başladı. Genç çift, balayı çiftleri ve çocuklu ailelerin de kruvaziyer turlarına yönelmesiyle birlikte Ulaştırma Bakanlığı rakamlarına göre cruise seyahati gerçekleştiren Türklerin sayısı 124 bine ulaştı.

TURİSTLERİNİN BİR NUMARALI TERCİHİ YUNAN ADALARI

Türkiye’ye yakınlığı, ekonomik fiyatlar ve vize kolaylığı Yunan adalarına olan ilgiyi artırmış durumda. Cruise seyahatine çıkanların yaklaşık yarısı Yunan adalarını tercih ediyor. Yunan Adaları cruise turlarında Kos, Girit, Rodos, Mikonos, Milos ve Santorini gibi birçok adayı gezebiliyorsunuz.

Yunan adalarının ardından yaz aylarında en çok tercih edilen programlar Akdeniz, Adriyatik, Norveç Fiyortları turları. Klasik bir kruvaziyer rotası olan Akdeniz ve Adriyatik Körfezi dünyanın dört bir yanından turistleri olduğu gibi Türk turistleri de çekiyor. Yaz döneminde en fazla tercih edilen destinasyonlardan olan Norveç Fiyortlar turu da Danimarka ve Norveç’i keşfetme imkânı sunuyor.

Devam eden Schengen vizesi sıkıntısı son iki yıldır Uzak Doğu ve Arap Körfezi’ni cazip hale getirmiş durumda. Özellikle vizesiz Uzakdoğu programları 2025 yılında popülerliği en fazla artacak destinasyonlar arasında.

DOKUZ AYDA 1 MİLYON 470 BİN TURİST GELDİ

Bu özellikleriyle dünyada yoğun ilgi gören kruvaziyer turları 2023 sonu itibarıyla 25 milyar dolarlık devasa bir pazar oluşturmuş durumda. Pandemi öncesindeki yolcu düzeyini tekrar yakalayan cruise sektörünün büyüklüğünün 20024 sonunda ise 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre Ocak-Eylül döneminde Türk limanlarına gelen cruise gemisi sayısı 912’ye, yolcu sayısı ise 1 milyon 470 bin kişiye ulaştı. 653 bin yolcuyla Kuşadası limanı en popüler destinasyon olurken, Kuşadası’nı 337 bin yolcuyla İstanbul, 128 bin yolcuyla İzmir izledi.

Kruvaziyer turlarının çok çeşitli aktiviteler sunan heyecan verici bir seyahat seçeneği olduğunu belirten sektör temsilcilerinden Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, Türkiye’nin gelişen turizmi ile birlikte kruvaziyer turizmine olan ilgi son dönemde daha da arttığını belirterek, "Özellikle Akdeniz kıyıları ve Yunan Adaları turlarında yoğun taleple karşılaşıyoruz. Erken rezervasyon indirimleri devam eden kruvaziyer turları, satışlarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor" dedi.