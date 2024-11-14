Bunlar da ilginizi çekebilir

Ambarlı önünde makine arızası yapan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne Ambarlı önünde sürüklenirken, KEGM ekipleri teknedekileri yedekleyerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırdı. İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle içinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne sürüklendi.