Ambarlı önünde makine arızası yapan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne Ambarlı önünde sürüklenirken, KEGM ekipleri teknedekileri yedekleyerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırdı.İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle içinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne sürüklendi.
Gelen ihbar üzerine bölgeye, KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu gönderildi.
Sürüklenen tekne can kurtarma botuna yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: igf