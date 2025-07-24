2025 yılının ilk 6 ayı geride kalırken, kruvaziyer turizmi Türkiye ekonomisine sağladığı döviz girdisi, istihdam ve bölgesel kalkınma etkisiyle dikkat çekici bir performans sergiledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye kruvaziyer turizminde 2025 yılına hızlı başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 6 ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,07 artarak 490’a, yolcu sayısı ise yüzde 27,46 artışla 732 bin 302’ye ulaştı.

Camelot Maritime, kendi gemisi Astoria Grande ile gerçekleştirdiği düzenli seferlerle bu büyümeye katkıda bulunurken, kruvaziyer turizminin Türkiye ekonomisine sağladığı döviz girdisini ve istihdamı artırıyor. Kruvaziyer turizmi sadece liman kentlerinde değil, gemilerin ziyaret ettiği tüm bölgelerde alışveriş, yeme-içme, rehberlik, transfer ve konaklama gibi alanlarda önemli bir ekonomik hareketlilik sağlıyor. Yolcuların yaptığı harcamalar, liman hizmetleri ve yan sektörlere yönelik talep artışı, Türkiye’de binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam imkanı yaratıyor.

“HEDEFİMİZ, KARADENİZ’DEN EGE’YE KESİNTİSİZ TURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME”

Yalnızca Ege ve Akdeniz limanlarına değil, Karadeniz’deki yeni rotalarına da yatırım yaparak sektördeki büyümeye katkıda bulunduklarını belirten Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “2024’te Astoria Grande ile gerçekleştirdiğimiz 46 seferde yaklaşık 40 bin yolcuyu Türkiye’ye getirdik. 2025 yılındaki 16. seferimizi başarıyla tamamladık. 2025’in ilk 6 ayında ulaşılan 732 bini aşkın yolcu sayısı, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde ne kadar hızlı yükseldiğinin göstergesi” dedi.

2025 SONUNDA 2 MİLYON YOLCU BARAJI AŞILACAK

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre, yıl sonunda Türkiye’nin kruvaziyer yolcu sayısının 2 milyonu aşması bekleniyor. Kuşadası, İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere çok sayıda liman kruvaziyer turizminde güçlü performans sergilediğini belirten Çavuşoğlu, “Bu hedef, Türkiye kruvaziyer turizminin geldiği noktayı ve potansiyelini net bir şekilde ortaya koyuyor. Biz de Camelot Maritime olarak bu büyümeye katkı sağlamak için yatırımlarımızı sürdürüyor, yeni rotalar ve hizmet kalitesiyle yolcu sayısını artırmayı hedefliyoruz. 2 milyon barajının aşılması, ülke ekonomisi ve turizmi için büyük bir kazanım olacak” diye konuştu.