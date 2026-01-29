Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Besim Aybars Kulüpler Kros Süper Ligi U18-U20 1. Kademe yarışmalarında Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü, önemli rakiplerini geride bırakarak birinci sırada yer aldı ve Türkiye Şampiyonası yolunda büyük avantaj sağladı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye atletizminin köklü ve güçlü kulüpleri arasında yer alan Galatasaray, Fenerbahçe, ENKA ve Batman Petrol Spor gibi takımların mücadele ettiği organizasyonda Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü, sergilediği üstün takım performansıyla dikkat çekti. Antrenörler Hakan Köstekçi ve Resul Köstekçi yönetimindeki sporcular, sezonun en kritik etaplarından birini lider tamamladı.

Elde edilen bu başarı, 8 Şubat'ta Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde sporculara büyük moral kaynağı oldu. Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren takım, bu sonuçla birlikte özgüvenini üst seviyeye taşıdı.

Final etabı 1 Mart'ta gerçekleştirilecek olan ligde Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü, final yarışmasını da ilk sırada tamamlaması halinde Türkiye Şampiyonu unvanını elde edecek. Teknik ekip ve sporcular, hedeflerini hem Türkiye Şampiyonluğu hem de Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarılar olarak belirlemiş durumda.

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü, altyapıdan yetişen sporcularıyla Türk atletizmine değer katmaya ve uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor.