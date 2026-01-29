Bilecik'te Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, voleybolda elde ettiği tarihi başarıyla ilçeye büyük bir gurur yaşattı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Küçük Kızlar, Midi Kızlar ve Genç Kızlar Voleybol Takımları, katıldıkları Bilecik Voleybol İl Şampiyonası'nı üç kategoride de namağlup tamamlayarak Bozüyük'ün spor alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sahada sergiledikleri azim, disiplin ve takım ruhuyla rakiplerine şans tanımayan genç sporcular, il şampiyonluğu kupalarını Bozüyük'e kazandırdı. Elde edilen bu büyük başarı, Bozüyük Belediyesi'nin spora ve altyapıya verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Şampiyon sporcular için düzenlenen törende kupa ve madalyaları takdim eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kız sporcuların başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, 'Sahada gösterdikleri mücadele, inanç ve kazanma azmiyle ilçemize büyük bir gurur yaşatan kızlarımızla ne kadar övünsek az. Bu başarı, doğru planlama ve güçlü belediye desteğinin bir sonucudur,' ifadelerini kullandı.

Başkan Bakkalcıoğlu, sporcuların yetişmesinde büyük emek veren antrenörleri ve her zaman çocuklarının yanında olan aileleri de unutmayarak teşekkür etti. Disiplinli çalışmaları ve takım bilinciyle geleceğe umut olan genç voleybolcuların başarılarının artarak devam edeceğine olan inancını vurguladı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün bu tarihi başarısı, ilçede spora olan ilgiyi artırırken, genç kızların spordaki gücünü ve potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Bozüyük, yetiştirdiği şampiyon sporcularla adını voleybol arenasında gururla duyurmaya devam ediyor.