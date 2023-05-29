“Bitcoin, hafta sonu %5’den fazla yükselerek yatırımcılarını morallendirdi. Bir süredir oldukça dar bir bant aralığında ve düşük hacimle fiyatlanan Bitcoin, ABD’de son dönemde gündemin bir numaralı sorunu olarak görülen borç tavanı krizinin çözülmesiyle 3 hafta sonra ilk kez 28.000$ seviyesini aştı. Yeni güne de yükselişle başlayan Bitcoin, 28.500$ seviyelerini test etse de şu sıralar 28.100$ bölgesinden alıcı buluyor. Ethereum da benzer şekilde %5’den fazla yükselerek 1.900$’ın hemen üzerinde fiyatlanıyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak’ın hazırladığı değerlendirmede kripto para piyasasındaki gelişmeler yer alıyor.

Hacimsiz ve yatırımcıları yoran son üç haftanın ardından yeni hafta, haber akışı açısından olumlu başladı. Ayrıca bu hafta kripto para piyasası için yeni gelişmeler de olacak. Kısa vadede en önemli sorun olan ve tüm dünya piyasalarını baskı altına alan ABD borçlanma tavanı uygulaması 1 Ocak 2025’e kadar askıya alındı ve sorun kısa vadede kısmen çözüldü. Haber küresel piyasaları olumlu etkiledi vekripto para piyasası da %5’den fazla primlenerek kısa sürede en çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD’nin en büyük bankalarından JP Morgan’ın analistlerinin Bitcoin için 45 bin dolar hedefi belirtmesi, Tayland özelinde Asya ülkelerinde kripto para yatırımının artması ve çeşitli borsaların lisans alması, Dubai’nin küresel çapta bir kripto merkezi olma gibi haberler gündemin ön sıralarında yer aldı. Bu hafta ise kripto para piyasasını etkileyen gelişme Hong Kong’un kripto paralara izin vermesi ve borsaların ülke içerisinde faaliyet göstermeye başlaması olarak öne çıkıyor. Daha önce Çin başta olmak üzere kripto para piyasasına yasaklayıcı müdahaleler ve tedbirler yayınlayan Asya ülkeleri, bu politikalarından vazgeçerek daha kapsayıcı politikalar izlemeye başlıyor. Asya finans piyasalarının önemli ülkesi olan Hong Kong’da kripto para faaliyetleri 1 Haziran tarihinde başlıyor. Bugün Anma günü nedeniyle piyasaların kapalı olduğu ABD’de cuma günü tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Verinin kripto para piyasası üzerinde etki yaratması beklenebilir.

Hafta sonu 1,11 trilyon dolar civarında seyreden kripto para piyasasının toplam hacmi hafta sonu gelen alımlarla 1,16 trilyon dolara yükselirken, günlük hacimler 35 milyar dolar düzeyinde. Bununla birlikte hafta sonu en çok yükselen kripto paralar ise LINA, TOMO, KEY, BEL ve ARPA olarak öne çıktı.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Düşen kanal içerisinde hareketine devam eden Bitcoin, hafta sonu yaşadığı %5’lik yükselişin ardından kanalın üst bandını test ederek bugün sabah saatlerinde 28.000$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Oldukça kritik destek bandı olan 26.762$-26.400$ bandından destek alan ve 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olması şimdilik pozitif.

Yeni güne kırmızı mumla başlayan Bitcoin için aşağı yönlü hareketliliğin devamı halinde ilk destek seviyesi 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 27.630$ ardından da 27.470$ seviyelerinin çalışması beklenebilir.

Olası yukarı yönlü hareketlilik halinde ise 28.285$ seviyesi kuvvetli bir direnç olarak karşılanabilir. Bu seviyenin kırılması halinde 29.352$ seviyesine kadar bir yükseliş gözlemlenebilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum, yükselen trend hareketini hafta sonu %4.4’lük yükselişiyle destekledi. Ayrıca 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olması pozitif görünümünü desteklemeye devam ediyor. Yeni güne kırmızı mumla başlayan Ethereum, kar satışlarıyla karşılaşarak bu sabah saatlerinde 1.902$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Aşağı yönlü bir harekette ilk destek seviyesi olarak 1.885$ ardından da 1.860$ ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.853$ seviyeleri karşılanabilir. 50 günlük hareketli ortalama seviyesine tutunması oldukça önemli olacaktır.

Olası yukarı yönlü hareketliliğin devamında 1.920$ ilk direnç seviyesi iken bu seviyenin kırılması halinde 1.942$ ardından da 1.966$ seviyelerine kadar bir yükseliş gözlemlenebilir.