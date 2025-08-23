Tarım ve Orman Bakanlığı, krema ve kaymağın üretim, işleme ve piyasaya arzına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği’ni Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğ, hijyenik üretim ve tüketici sağlığını koruma hedefiyle yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2025'e kadar uyum zorunluluğu gerekiyor.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği (Tebliğ No: 2025/18) ile krema ve kaymak ürünlerinin üretim, hazırlık, işleme, taşıma, depolama ve piyasaya arz süreçlerine dair yeni standartları belirledi.

2003 tarihli tebliğin yerine geçen bu düzenleme, 31 Aralık 2025’e kadar uyum zorunluluğu getiriyor.

Tebliğ, krema ve kaymağın hijyenik ve tekniğine uygun şekilde üretilmesini, hazırlanmasını, işlenmesini, taşınmasını, depolanmasını ve piyasaya sunulmasını düzenlerken; ürünlerin inek, koyun, keçi veya manda sütünden elde edilmesi, kendine özgü tat, koku ve yapıda olması gerektiği vurgulandı.

Tebliğle birlikte asitlendirilmiş krema, çırpma krema, fermente/ekşi krema, köpük krema, köpüren krema, sıvı krema ve sürülebilir krema gibi işlem görmüş kremaları da yer aldı.

Çeşnili kremalarda taklit ve tağşişe yol açacak maddeler yasak, kaymakta ise çeşni maddesi kullanılamaz.

Katkı maddeleri ve aroma vericiler için ilgili Türk Gıda Kodeksi yönetmelikleri geçerli olacağı, süt aroması içeren maddeler kullanılamayacağı hüküm altına alındı.

Etiketlemede ise ürün etiketlerinde süt yağı oranı, şeker veya tuz ilavesi gibi bilgiler açıkça belirtilmesi gerektiği, farklı hayvan türlerinden süt kullanıldığında türler etikette yer alması gerektiğinin altı çizilirken, görsel kullanılamayacağı vurgulandı.

Gıda işletmecilerinin 31 Aralık 2025’e kadar yeni tebliğe uyum sağlamak zorunda olduğu, bu tarihe kadar üretilen ürünlerin raf ömrü sonuna kadar piyasada kalabileceği bildirildi.

Söz konusu tebliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz