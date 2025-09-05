Tarım ve Orman Bakanlığı, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Tanımlı ve tanımsız hayvan tanımları ile taahhütname uygulaması kaldırıldı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecekANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Aralık 2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği”nde önemli değişiklikler yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, hayvan tanımlama süreçlerini sadeleştirmeyi ve idari işlemlerin kolaylaştırması hedeflendi.

Yönetmelik değişikliğiyle, 4’üncü maddede yer alan “tanımlı hayvan” ve “tanımsız hayvan” tanımları kaldırıldı. Ayrıca, 16’ncı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak, hayvan sahiplerinin tanımsız hayvanlar için taahhütname verme zorunluluğu sona erdi. Yönetmeliğin Ek-4’ü de kaldırılarak taahhütname formu uygulamadan çıkarıldı.

Yönetmelik, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.