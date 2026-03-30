Bayer'in Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) ile birlikte hayata geçirdiği 'Köyde Meraklı Sınıflar' projesi, ikinci yılında yeni içerikler, dijital materyaller ve paydaş buluşmalarıyla kapsamını genişletiyor. Projenin uygulama rehberi, bu yıl 4 yeni modül ve 7 uygulama videosuyla daha da zenginleşti.

İSTANBUL (İGFA) - Bayer'in Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) ile birlikte hayata geçirdiği 'Köyde Meraklı Sınıflar' projesi kapsamında öğretmenler için hazırlanan 'Köyde Meraklı Sınıflar İçin Öğretmen Uygulama Rehberi' yeni modüller ve uygulamalı deney videolarıyla zenginleştirilerek daha kapsamlı bir içeriğe kavuştu.

Köy okullarında görev yapan öğretmenlerin sınıflarında kolayca uygulayabileceği şekilde tasarlanan rehbere bu yıl 4 yeni modül ve 7 deney videosu eklenerek kapsamı genişletildi.

Bu yıl rehbere eklenen yeni modüller arasında; sesin oluşumunu ve titreşim kavramını ele alan 'Ses Titreşimlerden Oluşur', çocukların çevrelerinde karşılaştıkları maddeler üzerinden değişim süreçlerini keşfetmelerini amaçlayan 'Asitlerin Etkisi', günlük yaşamdan bir örnekle kimyasal tepkime sürecini bilimsel açıdan ele alan 'Mayalanma' ve suyun hareketi ile akış özelliklerine odaklanan 'Su Basıncı' modülü yer alıyor.

Rehber ayrıca uygulamalı deney videolarıyla da destekleniyor. Bu videolarla çocukların bilimin keyifli dünyasıyla tanışması, günlük yaşamdan örnekler ve deneyler aracılığıyla merak, gözlem, araştırma, keşfetme ve bilimsel akıl yürütme becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

KODA ve Bayer iş birliğiyle yürütülen 'Köyde Meraklı Sınıflar' projesi kapsamında hazırlanan rehber ve destekleyici içerikler önümüzdeki dönemde de daha fazla öğretmen ve öğretmen adayına ulaşmaya devam edecek.

Bayer ve KODA'nın kurumsal web sitelerinde açık kaynak olarak yer verdikleri yenilenmiş 'Köyde Meraklı Sınıflar İçin Öğretmen Uygulama Rehberi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz