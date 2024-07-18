Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Bozkır’da içme suyu sorunu yaşanmaması için sürdürülen grup suyu projesinde son teknolojik imkanları devreye alıyor.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Bozkır’da yaşanan içme suyu problemlerine kalıcı çözüm getirmek için grup suyu ana şebekesi üzerine debimetre ve basınç kontrol vanası montajladı.

Bozkır Grup Suyu Projesi kapsamında uygulanan yeni sistem, su kayıplarını SCADA üzerinden elektronik olarak izlenebilecek ve kontrol edilebilecek şekilde tasarlandı. Bu sayede, belirli saatlerde, talep edilen debi ve basınca göre yeterli miktarda ve basınçta su şebekeye verilebilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Su Kayıpları Kontrol Ekipleri tarafından yürütülen ve diğer birimlerle ortak gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında, grup suyu hattına otonom kontrol vanası, elektronik haberleşme sistemi, fittings malzemeler ve by-pass hattı montajı da yapıldı. Bu yenilikler, grup suyunun beslediği mahallelerde daha verimli ve sürdürülebilir içme suyu sağlanmasını sağlayacak.

Bu proje ile Bozkır ilçesi ve çevresindeki mahallelere kesintisiz içme su hizmeti sağlamayı amaçlayan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su kayıp ve kaçaklarının da önüne geçmiş olacak.