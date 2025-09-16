Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 2025 yaz sezonunu başarıyla tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Sahillerde üst düzey güvenlik önlemleriyle görev yapan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren 1.906 vatandaşa müdahale ederek can kayıplarının önüne geçti.

13 BÖLGE, 165 KİŞİLİK EKİP

15 Haziran’da başlayan deniz sezonu boyunca KOSKEM; Kandıra’dan Darıca’ya kadar 13 farklı bölgede 165 personel, 18 jet ski ve 6 zodyak botla hizmet verdi. Haftanın 7 günü 10.00–18.00 saatleri arasında görev yapan ekipler, vatandaşların güvenli bir şekilde denize girmesini sağladı.

UYARI VE BİLGİLENDİRME TABELALARI

Plajlara yerleştirilen uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kuleleriyle desteklenen hizmet, bronz ve gümüş bröveli cankurtaranlar tarafından yürütüldü. TSSF kriterlerine uygun eğitim alan ekipler, sezon boyunca profesyonel müdahalelerle dikkat çekti.

Kurtarma çalışmaları 18 jet-ski, 6 zodyak bot ve özel yapım ekipmanlarla desteklendi.

20 YILDA 23 BİN KİŞİYİ HAYATA BAĞLADILAR

2005 yılından bu yana görev yapan KOSKEM ekipleri, bugüne kadar 23 bin 377 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. 2025 sezonunda ise 1.906 vatandaşın hayatına dokunuldu. Sezon sonunda STK temsilcilerine ve gönüllü itfaiyecilere teşekkür belgeleri ve plaketler takdim edildi.

MAVİ BAYRAKLI SAHİLLERDE SIFIR CAN KAYBI

KOSKEM’in sorumlu olduğu mavi bayraklı plajlarda bu sezon suda boğulma kaynaklı can kaybı yaşanmadı. Geçmiş yıllarda çift haneli olan boğulma vakaları, bu yıl tek hanelere düşerek önemli bir başarıya imza atıldı.

SAHİLLERDE ORTAK ÇALIŞMA

KOSKEM’in 2025 sezonundaki başarısında farklı kurum ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği de önemli rol oynadı. Görev alanında; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Ambulans Birimi, Kocaeli Gönüllü İtfaiyeciler, AKUT Kocaeli Şubesi, MAG, YÜDAK, ISAR, Mercan Yüzme Kulübü, KYK Kocaeli Yüzme Kulübü ve Kılavuz Karamürsel Arama Kurtarma gibi birçok kuruluş yer aldı. Sezon sonunda bu kurum ve gönüllülere de plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.