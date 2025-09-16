Kocaeli 13. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali Rodos’ta geniş yankı buldu. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin düzenlediği 13. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali uluslararası alanda da büyük ilgi gördü. Festival, Rodos basınında geniş yer buldu.

RODOS’TAN RENKLİ KATILIM

Festivalde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinin yanı sıra Karadağ, Romanya, Ukrayna ve Rusya’nın Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nden gelen topluluklar sahne aldı. İzmit Belediyesinin resmi daveti üzerine Rodos Belediyesi de festivale katılım sağladı. Maria Giordamni yönetimindeki “Terpsichore” dans grubu, üç gün boyunca sergilediği gösterilerle festivale renk kattı. Rodos ekibinin Minos Ritüel Dansı’ndan sirtakiye uzanan performansı, izleyenlerden büyük alkış aldı.

BELEDİYELER ARASI KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ

Festival kapsamında, Uluslararası Folklor Dernekleri Federasyonu (IGF) kurucusu Dorel Cosma’nın başkanlığında önemli bir toplantı düzenlendi. Ayrıca Rodos Belediyesi Kültür ve Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Georgios Toppos ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bir araya geldi. Görüşmede gelecekte yapılabilecek kültürel iş birlikleri ele alındı.

RODOS DA İZMİT’İ FESTİVALE DAVET EDECEK

Rodos Belediyesi Kültür Müdür Yardımcısı Nancy Tryposkoufi, Terpsichore grubuna festivale katılımları dolayısıyla ödül verdi. İzmit Belediyesine de resmi davet için teşekkürlerini sundu. Ayrıca İzmit Belediyesinin 2026 yılında Rodos’ta yapılacak festivale davet edileceği duyuruldu.