Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği Körfezray Metrosu’nda tarihi gün. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, TBM montajları tamamlanan projeyi incelemek üzere 6 Eylül Cumartesi günü ilimize gelecek, ilk tünel kazısını başlatacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli tarihinin en büyük ulaşım yatırımı olan Körfezray Metrosu’nda çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Körfezray Metrosu için geçtiğimiz ay Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’na getirilen Tünel Açma Makinesi (TunnelBoringMaching) TBM’lerin montaj işlemleri tamamlandı.

2 TBM ile İzmit Doğu İstasyonu istikametinde yapılacak ilk tünel kazısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın’ın katılacağı törenle başlatılacak.

Tarihi tören, 6 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

6 TBM AYNI ANDA ÇALIŞACAK

Körfezray Metrosu’nun geldiği son durum hakkında bilgi alacak olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli’yi dünya metropolleri seviyesine çıkaracak dev projenin şimdiden Kocaeli’ye hayırlı olmasını dileyecek. Törenin başlama saati, Bakan Uraloğlu’nun programına göre belli olacak. Bilindiği üzere, TBM’lerin ilk etapta 2’si, ardından ise 6’sı aynı anda tünel kazısı yapacak.