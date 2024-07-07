Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bu yılın ikinci çağrı dönemini kooperatiflerin başvurularına açtı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, KOOP-DES çerçevesinde kooperatiflere, proje bazında, nakdi destekler sağlamaya devam ediyor.

31 Temmuz'a kadar yapılabilecek başvurular kapsamında, kooperatiflerin mal alımlarında 400 bin liraya, hizmet alımlarında 60 bin liraya, nitelikli personel istihdamlarında 1 personel için yıllık 204 bin liraya, 2 personel içinse yıllık 408 bin liraya kadar hibe desteklerden faydalanabilecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığın görev alanındaki tüm kooperatifler ve üst kuruluşlara açık olan program kapsamındaki proje başvurularının 31 Temmuz'a kadar ticaret il müdürlüklerine yapılabileceğini belirtti.

Program kapsamında geçen yılın sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde destek sağlandığını, 2020-2023 döneminde 628 kooperatifin 663 projesi için 76 milyon lira destek verilmesinin kararlaştırıldığını bildiren Bakan Bolat, 2024 yılı ilk çağrı döneminde ise 89 kooperatifin 97 projesi için 20,5 milyon lira destek sağlanmasına karar verildiğini söyledi.

Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden, ortaklarının çoğunluğunu gençlerin ve engellilerin oluşturduğu, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatiflerle tarım satış, sanat, yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatiflerle bunların üst kuruluşlarının başvuruları için öncelikli olarak hibe destekleri sağlanacaktır.

Bakanlık verilerine göre 2023-2024 yılı destek tutarları ile artış oranları tabloya şöyle yansıdı:

Destek türü Ocak 2023 (lira) 2024 Artış oranı (yüzde)

Makine/ekipman ve demirbaş alanı 200.000 400.000 100

Sergi ve fuar desteği 30.000 60.000 100

1 personel için istihdam desteği 103.000 204.000 98

2 personel için istihdam desteği 206.000 408.000 98

