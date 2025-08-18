Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı’nda çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir şehrin kalkınmasındaki en temel unsurlardan birinin, elverişli ve güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu anımsatarak, bu doğrultuda Konya için değerli birçok projeyi tek tek hayata geçirdiklerini söyledi.

Konya’nın raylı sistem ulaşım altyapısını Türkiye’de örnek gösterilecek bir hale getirmek istediklerini ve bunu milli bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Başkan Altay, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri KONYARAY Banliyö Hattı’nın şehrin toplu ulaşımında çok önemli bir yere sahip olacağını vurguladı.

KONYA TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ULAŞIM YATIRIMLARINDAN

Başkan Altay, TCDD’nin, Meram Gar’dan başlayıp, Lojistik Merkezi’ne ve sonrasında Aşağı Pınarbaşı’na kadar uzanan 23 kilometrelik hattaki çalışmalara kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de İslam Kalkınma Bankası ile araç alım sürecini yürüttüklerini aktardı.

Başkan Altay, “Şu anda yarıyı geçtik. Yüzde 54 aşamasında olan KONYARAY Banliyö Hattı projemiz, Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından biri. İnşallah 2027 yılında işletime açmayı düşünüyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİMİZDE RAYLI SİSTEMDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK”

KONYARAY Banliyö Hattı’nın yanında, devam eden diğer raylı sistem hatlarındaki son durum hakkında da bilgi veren Başkan Altay, “Tamamen özkaynaklarla yürüttüğümüz Stadyum- Şehir Hastanesi hattının birinci etabı olan 11.1 kilometrelik Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi arasındaki bölüm ile bakanlığımızın uhdesinde olan 10 kilometrelik ikinci etaptaki çalışmalar da süratle devam ediyor. Ayrıca 13,8 kilometre uzunluğundaki Barış Caddesi Tramvay hattında da ihale sürecine çıkıldığını geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz basın toplantısıyla duyurmuştuk. Bu önemli projeler tamamlandığında şehrimizde raylı sistemde yeni bir dönem başlayacak inşallah. Vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve çevreci ulaşım imkanlarına kavuşması için gayret ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.