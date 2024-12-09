Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Ankara’da düzenlenen 2024 Ümitler Judo Mix 1. Ligi'nin 2. Etabı müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Toplamda 20 kulübün mücadele ettiği ligde, Büyükşehir Belediyespor 19 kez tatamiye çıkarak tüm rakiplerini mağlup etti ve namağlup şampiyon oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı 2024 Ümitler Judo Mix 1. Ligi’nin 2. Etabında namağlup şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 9-10 Kasım 2024 tarihlerinde yine Ankara’da düzenlenen 1. Etabı da başarıyla tamamlamış ve final etabına avantajlı bir şekilde gelmişti. Ankara’da oynanan 2.etap karşılaşmalarının tamamını kazanan sarı siyah takım, bu sonuçla 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez namağlup şampiyon olma başarısı gösterdi.

19 karşılaşmada rakiplerine şans tanımayan Büyükşehirli judokalar 57 puan topladı ve 51 puan toplayan en yakın rakibi İzmir Büyükşehir Belediyespor’a 6 sayı fark attı.

Son müsabakaların ardından Büyükşehir Belediyesporun dünya şampiyonu sporcusu Sinem Oruç ile takım antrenörleri Hakan Aydoğan’ın ve eşi Şeyda Aydoğan’ın oğlu Alper Emir arasında gerçekleşen gösteri maçı, izleyenlerden büyük alkış topladı.