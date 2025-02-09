Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birlik Vakfı Bursa Şubesi’ne “Deprem ve Geleceğin Şehirleri: Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Çözümler” toplantısına katılarak, Konya’nın 6 Şubat depremleri sonrası Hatay’da yaptığı örnek çalışmalar ile Konya’daki şehircilik faaliyetlerini ve yurt dışı çalışmalarını anlattı.BURSA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nin Cuma Meclisi programında Konya’nın 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası Hatay’da yaptığı örnek çalışmaları anlattı.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi binasında “Deprem ve Geleceğin Şehirleri: Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Çözümler” başlığında düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da depremin ilk anlarında ve devamında Konya olarak yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Başkan Altay, ilk sıcak çorbadan arama-kurtarma çalışmalarına, Konya’dan gelen yüzlerce yardım TIR’ından, mobil diş ve gözlük araçlarına, KOSKİ’nin altyapı faaliyetlerinden içme suyu çalışmalarına, konteyner kentler kurulması ve buralarda KOMEK’in yürüttüğü faaliyetlerden, sivil toplum kuruluşlarıyla bedesten çarşısı kurulması ve Habib-i Neccar Camii restorasyonuna kadar birçok önemli çalışma hakkında detaylı bilgi verdi.

“TÜRKİYE ZORLUKLARDA VE SEVİNÇLERDE BİR ARAYA GELEN BİR ÜLKE”

Türkiye’nin zorluklarda ve sevinçlerde bir araya gelen bir ülke olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, “Bayrağımız hepimizi birleştiriyor ve zorluk olduğunda bir araya gelip aynı hedef doğrultusunda çalışabiliyoruz. Sevinçlerimizde de böyle. İşte milli takım bir maç kazandığında herkes sokağa çıkabiliyor. Bence bunları işlemeye devam etmek gerekiyor” diye konuştu.

Şehirlerin birbirinden çok farklı olmadığını vurgulayan Başkan Altay, Türkiye’nin özellikle 1970’lerin sonundan 2000’lere kadar olan yapı stoğunda problemleri bulunduğuna değinerek, “Allah bu acıları tekrar yaşatmasın. Önce kendi binalarımızı uygun şekilde yapmalıyız. Yeni üretilenlerde sorun yaşanmamalı, sonrasında da elimizdeki yapı stoğunu hızla yenilemeli ve depreme karşı güvenli hale getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İHYA PROJELERİNDEN OLAN DARÜ’L-MÜLK PROJESİ

Başkan Altay konuşmasının devamında Türkiye’nin en büyük ihya projelerinden olan Darü’l-Mülk Projesi’nden de bahsederek, Tübeönü Çarşıları, Büyükşehir Taş Bina, Darü’l-Mülk Sergi Sarayı, eski Büyükşehir Belediyesi binası yerinde yapımı süren Şehir Kütüphanesi, meydan evleri, sur duvarları, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi gibi çok önemli dönüşüm çalışmalarını anlattı.

Konya’nın uluslararası görevlerinden de bahseden Başkan Altay, “Benim uluslararası üç önemli görevim var. Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanlığı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanlığı ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRİCİTİES) Başkanlığı. Özellikle Filistin meselesinde uluslararası kamuoyunda yaşanan mağduriyeti anlatma imkanımız oldu. UCLG Başkanlığımız döneminde hem Türkiye’yi daha iyi anlatma fırsatı hem de Filistin başta olmak üzere dünya üzerinde yaşanan meselelerle ilgili kanaat belirtme imkanımız oldu” değerlendirmesini yaptı.