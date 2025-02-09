Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Ocak ayında 1,5 milyon IP adresine 1 milyar 98 milyon 721 bin zararlı erişim isteğini engellerken, oltalama saldırısı gerçekleştiren 991 alan adına da erişim engeli geldi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) verilerini değerlendirdi.

Siber tehditleri önlemek amacıyla USOM tarafından çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, merkezin siber olaylara müdahale, ulusal güvenlik ve koordinasyonun sağlanması noktalarında kritik bir görev üstlendiğini vurguladı. Uraloğlu, "USOM yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürüterek siber kapasite inşası, teknolojik tedbirler, tehdit istihbaratı ve kritik altyapıların korunmasına yönelik hizmetleri ile Türkiye'nin siber güvenliğini sağlıyor" dedi.

USOM koordinasyonunda kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME) 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "USOM bünyesinde 2 bin 324 SOME ekibi, 8 bin 9 uzman personel ile ülkemizin siber sahasını koruyoruz. Anlık olarak 17 milyon IP adresine tarama yapıyoruz ve bu taramalarla zafiyete ait riskleri profaktif şekilde tespit ediyoruz. 2025 yılının ilk ayında yaptığımız taramalarda bin 165 adet, bugüne kadar ise toplam 78 bin 558 adet siber güvenlik açığını tespit ederek ilgili kurumları bilgilendirdik" dedi.

USOM'un 2013 yılından bu yana toplamda 437 bin 27 zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısını tespit ettiğini ve bu bağlantılara erişimin engellediğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (SOME) tarafından, ülkemizdeki 1.5 milyon IP adresine 2025in ilk ayında toplam 1 milyar 98 milyon 721 bin 827 adet erişim isteği engellendi" dedi.

Siber olaylara müdahale noktasında yerli ve milli yazılımların da önemli katkılar sağladığının altını çizen Bakan Uraloğlu, Avcı, Azad ve Kasırga gibi tamamen iç kaynaklara geliştirilen projelerle ulusal siber güvenlikte örnek teşkil edecek çalışmalara imza attıklarını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "İnternete açık kaynaklara ilişkin zafiyet taraması faaliyetlerini yürüttüğümüz Kasırga projemiz ile haftalık 131 taramayla 286 farklı portun ve 918 farklı zafiyet taramasını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ayrıca USOM tarafından geliştirilen yapay zekâ teknolojisi ile ocak ayında vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama saldırısı gerçekleştiren 991 alan adına erişim engeli getirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 5 bin 869 oltalama saldırısını engellediklerini vurgularken, USOM tarafından 7 saat içinde Türkiye'deki 838 bin 112 kritik web sitesinin zafiyetlere karşı tarandığının altını çizdi.