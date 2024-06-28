Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 927. Yılı dolayısıyla Darülmülk Kutlamaları ve anma programı düzenliyor.KONYA (İGFA) - Bu yılki kutlama etkinlikleri kapsamında ilk olarak Alaaddin Camii’nde Cuma namazı öncesinde ecdadımızın aziz ruhu için Fetih Suresi okundu, hatim duası yapıldı; hutbede Selçuklu Sultanları ile tüm şehit ve gaziler anıldı.

Cuma namazı sonrasında Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve vatandaşların katılımıyla Alaaddin Camii Selçuklu Sultanları Türbesi’nde temsili nöbet değişimi gerçekleştirildi.

Program nöbet değişiminden sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duayla sona erdi. Etkinlikler kapsamında yapılacak anma programı ise bugün saat 20.30’da Alaeddin Camii Selçuklu Sultanları Türbesi’nde gerçekleştirilecek.