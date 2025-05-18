Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” projesi kapsamında 11. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen günübirlik İstanbul gezisinde öğrencilerle buluştuKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” projesi kapsamında Konya’daki 11. Sınıf öğrencilerinin katıldığı yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul gezileri tüm coşkusuyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul’daki gezi programına katılarak öğrencilerle Eyüp Sultan’da bir araya geldi.

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, “Ecdadın İzinde” programının üçüncü yılında Konya’daki 11. Sınıf öğrencilerinin tamamını hızlı trenle İstanbul’da ecdat yadigarı eserlerle buluşturduklarını kaydederek şunları söyledi:

“Bu yıl inşallah 26 bin öğrencimizi İstanbul’a getirmiş olacağız. Gençlerimiz hızlı tren seyahatinden sonra içinde bulunduğumuz Eyüp Sultan’ı ziyaret ediyor. Sonra bir boğaz turu, arkasından Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii’ni ziyaret ederek rehberlerimiz tarafından kendilerine verilen bilgiler eşliğinde güzel, keyifli bir seyahat gerçekleştiriyor. Birçok arkadaşımız ilk kez hızlı trene biniyor, birçok arkadaşımız ilk kez İstanbul’a geliyor. En önemlisi de Selçuklu’nun darülmülkünden Osmanlı’nın payitahtına güzel bir geziyi arkadaşlarıyla beraber gerçekleştirmiş oluyorlar. Burada onlara milli-manevi duygularını güçlendirecek bilgiler paylaşılıyor. İnşallah Türkiye’nin yarınları için çok daha güzel işler yapacaklar.”

“GENÇLERİMİZİN MANEVİ DEĞERLERE SAHİP OLMASI İÇİN FAALİYET YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Gençler için bu tür programlar yapmaktan çok büyük bir mutluluk duyduklarını vurgulayan Başkan Altay, “İstanbul’da onlarla birlikte keyifli bir vakit geçirdik. Bugün itibariyle inşallah merkez ilçelerimizdeki 11. Sınıf öğrencilerimizin İstanbul gezisi tamamlanmış oldu. Bundan sonra merkez dışındaki 28 ilçemizde devam ederek okullar kapanmadan önce bu gezi programımızı tamamlamayı planlıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin bilinçlenmesi, manevi değerlerine sahip olması konusunda faaliyet yürütmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Böyle rahmetli, bereketli bir günde onların enerjisi bize de büyük bir enerji kattı” ifadelerine yer verdi.

Geziye katılan öğrenciler ise, hem İstanbul’u yakından görme hem de arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, bu imkanı kendilerine sunduğu için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.