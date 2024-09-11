Konya Büyükşehir Belediyesi, 7-10 yaş erkek çocukları ile anneleri için “Anne-Oğul Oyun Kampı” düzenledi.KONYA (İGFA) - Spor Konya Apa Kamp Alanı’nda günübirlik olarak gerçekleşen etkinlikte çocuklar, anneleriyle birlikte birbirinden eğlenceli aktivitelerle unutulmaz anlar yaşadı.

Annelerin de doğa ile iç içe bir ortamda oğullarıyla birlikte çeşitli yarışmalar ve oyunlarla doyasıya eğlendiği etkinliğe, 200 kişi katıldı.

Etkinliğe katılan anneler ve oğulları birlikte çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kampta; okçuluktan seramik yapımına, bileklik yapımından labirent oryantiringine, survivor parkurundan bocceye kadar birbirinden farklı pek çok oyunda anneler ve oğulları yarıştı.

Akşam saatlerinde yakılan kamp ateşi programıyla da unutulmaz gün tamamlandı.