Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile bu yıl 10.’su düzenlenecek Konya Bilim Festivali hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara Yolu’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Pelen Yöresel Ürün Satış Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından, Başkan Altay ve gazeteciler Konya Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Eskişehir’deki orman yangınları sırasında hayatını kaybeden 10 vatandaşa, biri Konyalı olmak üzere, Allah’tan rahmet dileyen Başkan Altay, yangın riskinin yüksek olduğu bu sıcak aylarda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Başkan Altay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tüm basın camiasını tebrik etti. "Konya, yerel basın açısından ilkeli ve tarafsız bir medya yapısına sahip. Bu, basın emekçilerinin katkısıyla mümkün olmuştur," dedi. Altay, yerel medyanın Konya’nın tanıtımındaki önemine vurgu yaptı.

PELEN MARKASI VE KADIN KOOPERATİFLERİ

Başkan Altay, “Pelen” markasının Konya için önemli bir açılım olduğunu belirterek, burada kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünlerin pazarlandığını ifade etti. “Pelen, Konya’nın önemli markalarından biri olacak,” dedi. Ayrıca, Pelen’in Ankara Yolu üzerinde yer aldığını ve tüm Konyalıları burayı ziyaret etmeye davet etti.

Konya Bilim Merkezi’nin Türkiye’nin en büyük bilim merkezi olduğunu belirten Altay, 2014 yılından bu yana 3 milyon 300 bin kişiye hizmet verdiğini söyledi. 120 bin metrekare açık alanı ve 26 bin metrekare kapalı alanı ile çocukların bilimle tanışması için önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Başkan Altay, 21-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 10. Konya Bilim Festivali için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. “200’den fazla stantta çocuklarımıza etkinlikler sunacağız. Bu yıl özellikle ışık gösterileri için özel bir alan oluşturduk,” dedi. Ayrıca, Milli Teknoloji Hamlesi’nin geldiği noktayı gösterecek stantların da yer alacağını ifade etti.

Konya Bilim Merkezi’nin sadece festival düzenleyen bir alan olmadığını, aynı zamanda yeni markalar oluşturan bir merkez olduğunu belirten Altay, “Amacımız Konya’nın yeniden bilim ve teknoloji üssü haline gelmesini sağlamak,” dedi. Yaz kampları ve bilim etkinlikleri ile gençleri Türkiye Yüzyılı’na katkı sunacak bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Başkan Altay, Konya Bilim Festivali’nin şehre hayırlı olmasını dileyerek, şehir dışından gelen misafirleri Konya’nın güzelliklerini görmeye ve Bilim Merkezi’ni ziyaret etmeye davet etti.