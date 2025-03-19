KONYA (İGFA) - Programda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, “Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklar üzerinde ilelebet ayakta kalacaktır” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onların emaneti olan sizlerin ve kahraman gazilerimizin her daim yanında olmak bizim için hem bir vazife hem de büyük bir onurdur” diye konuştu.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Çanakkale’nin yedi düvele karşı en zor zamanda Türk milletinin verdiği en şerefli mücadelenin adı olduğunu ifade etti. Pekyatırmacı, “Şehitlerimizin emanetleri bizim için en kutsal emanettir. Her zaman başımızın üstünde yerleri var. Her zaman baş tacımız” dedi.

“BÖYLE BİR MİLLETİN EVLADI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Böyle bir milletin evladı olmaktan ve bugün sizlerle beraber aynı sofrada, aynı vakitleri paylaşmaktan büyük bir gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Rabbim Kur’an-ı Kerim’de bizzat şehitleri ve şehit ailelerini muhatap alarak onların kalplerini ferah tutmalarıyla ilgili ferahlık veren ayetleri vermiştir. Kalanın imtihanı zor ama ödülü büyük” açıklamasını yaptı.

“HER ZAMAN SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Sizler vatanımızın bölünmemesi, milletimizin ilelebet yaşaması, bayrağımızın inmemesi, ezanımızın dinmemesi için çalışan, canla başla gayret eden ve canından geçen kutsal emanetlerimizsiniz. Her zaman bir kardeşiniz, bir belediye başkanınız olarak sizlerin yanında olmaya, sizlere sahip çıkmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

“BU MİRASI HEPİMİZ OMUZLARIMIZDA GURURLA TAŞIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da “Allah yolunda can verenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz” ayetiyle Yüce Allah’ın şehitlik mertebesinin önemini insanlara anlattığını ifade etti.

Başkan Altay konuşmasında şunları söyledi:

“Yine gazilerimiz, milletimizin kahramanları, gurur ve cesaretin timsalidir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin göğsünde gururla taşıdığı en kutsal mirastır. Onların cesareti ve kahramanlığı, milletimizin kalbinde asla sönmeyecek bir ateştir. Vatanı, milleti ve mukaddesatı uğruna göğsünü siper eden; şehitlik mertebesini onur olarak addetmiş evlatlar yetiştirmek de kahramanlık ifadesinin bir başka örneğidir. Sizlerin evlatları, eşleri, kardeşleri, babaları bizlere sadece canlarıyla değil, geride bıraktıkları kahramanlıklarıyla da eşsiz bir miras devrettiler. Bu mirası hepimiz omuzlarımızda gururla taşıyoruz. Bu bilinçle, şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onların emaneti olan sizlerin ve kahraman gazilerimizin her daim yanında olmak bizim için hem bir vazife hem de büyük bir onurdur. Rabbim; vatan için, bayrak için, mukaddesatımız için kan döken, can veren, gazi olan tüm kahramanlarımızdan ve kıymetli ailelerinden razı olsun.”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ŞEHİTLERİMİZİN KANLARIYLA YOĞRULMUŞ BU TOPRAKLAR ÜZERİNDE İLELEBET AYAKTA KALACAKTIR”

Konya Valisi İbrahim Akın ise, Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu paylaşmak üzere, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlenen iftar programında şehit yakınlarıyla bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadığını söyledi.

Vatanı için gözünü kırpmadan can veren aziz şehitleri ve vefat eden gazileri rahmetle, minnetle yâd eden, hayatta olan gazilere de sağlık ve afiyet dileyen Vali Akın, “Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklar üzerinde ilelebet ayakta kalacaktır. Bu müstesna programın hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ecdadımızın inanç ve fedakârlığını hatırladığımız bu günlerde, paylaşma ve dayanışma ayı ramazan-ı şerifinizi de canı gönülden tebrik ediyor; dualarımızın kabul olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa, Konya protokolü ile dernek başkanları, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.