Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alt ve üstyapısını yenilediği İzmit Yahyakaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Caddesi'nde, 1994 yılında Şırnak'ta şehit düşen Piyade Er Ergün Köncü'nün adını yaşatacak park ve anıt inşa ediyor. Hayata geçirilecek park ve anıt çalışmasıyla şehidimizin hatırası gelecek nesillere aktarılacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'in en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Yahyakaptan Mahallesi'nde yer alan Şehit Ergün Köncü Caddesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Caddeye montajı yapılan 37 adet dekoratif aydınlatma direği sayesinde bölge akşam saatlerinde estetik ve aydınlık bir görünüme kavuştu.

5 BİN TON ASFALT SERİMİ YAPILACAK

Toplam 850 metre uzunluğundaki caddede ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfaltlama çalışmaları da yürütülüyor. Bu kapsamda caddeye toplam 5 bin ton asfalt serimi yapılacak.

İlk etapta binder asfalt serimi tamamlanırken, ilerleyen süreçte sürüş konforunu ve güvenliğini artıracak son kat aşınma asfaltı serilecek.

2 BİN METRE FİBER OPTİK KABLO DÖŞENDİ

Bölgede enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla da önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Enerji verimliliğini artırmak için 1600 kVA kapasiteli yeni bir trafo binası inşa edilirken, yüksek gerilim hattını düşük gerilime dönüştürecek modüler hücreli sistem devreye alındı. Ayrıca iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla bölgede 2 bin metre fiber optik kablo döşendi.

ŞEHİDİMİZİN ADI NESİLLER BOYU YAŞATILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak park ve anıt ile Şehit Ergün Köncü'nün adı yaşatılırken, vatandaşlar da şehidimizin hatırasını anabileceği anlamlı bir alana sahip olmuş olacak. Yol ve Bakım Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi tarafından yapılan park ve anıt ile Şehit Ergün Köncü'nün adı, yaşadığı şehirde kalıcı bir eserle gelecek nesillere aktarılmış olacak.