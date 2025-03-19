Edirne'de Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Ramazan’ın manevi atmosferi ve paylaşma ruhuna vurgu yaparak, belediyemiz ve yardımseverlerimizin katkılarıyla temin edilen gıda kolilerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaya başladığını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, “Ramazan ayı, birlik ve dayanışma ayıdır. İlçemizde hiçbir hanenin mağdur olmaması için hazırlanan gıda kolilerini vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Her zaman olduğu gibi, halkımızın yanında olmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.

Ayrıca, 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 18:30’da Lalapaşa Belediyesi önünde düzenlenecek iftar yemeği ve yağmur duasına tüm halkımızı davet ederek, bu mübarek ayda hep birlikte sofralarımızı paylaşmanın ve dualarımızı semaya yükseltmenin önemine dikkat çekti.

Geldi “Ayrıca bu anlamlı süreçte katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, ilçemizde bereket, huzur ve kardeşlik dolu bir Ramazan diliyoruz.”