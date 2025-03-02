Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki kurumlara yönelik düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, büyük bir heyecana sahne oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki kurumlara yönelik Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Sporun birleştirici gücü ve rekabetin coşkusunun ön plana çıktığı turnuvada, 60 takım ve 750 sporcu mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı şampiyonluğa ulaşırken, Konya Barosu ikinci, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü üçüncü, Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ise dördüncü sırada yer aldı.

DOSTLUK VE FAİR-PLAY ÖN PLANDAYDI

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Turnuva boyunca sadece rekabet değil, dostluk ve fair-play anlayışı da ön planda tutuldu.