Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezine uzak mahallelerde ve özellikle ulaşımın zor olduğu yaylalarda yaşayan vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mobil Kuaför hizmetini sürdürüyor. Hizmeti vatandaşın ayağına götüren Mobil Kuaför hizmeti yoğun ilgi görüyor.

ANTALYA (İGFA) - Yaz aylarında Antalya'nın serin yaylalarına giden Mobil Kuaför Tırı ücretsiz olarak saç kesimi ve kişisel bakım hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Berbere ve kuaföre ulaşım imkanları kısıtlı olan vatandaşlar, ayaklarına kadar giden hizmetle hijyenik koşullarda ihtiyaçlarını karşılama fırsatı buluyor.

ENGELLİ VATANDAŞLARA EVİNDE HİZMET

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri mobil kuaför hizmetinin yanı sıra, sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan ve yatağa bağımlı durumdaki vatandaşlara da evlerinde hizmet sunuyor.

Mobil Kuaför Tırı'nın hizmet verdiği Manavgat'ın Hocalı Mahallesi yaylası sakinlerinden Hatice Yerli, 'Manavgat'tan buraya yaylaya geldik. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mobil kuaför aracının geleceğini anonstan duyduk ve sabırsızlıkla bekledik. Sağ olsun belediye görevlileri engelli olduğum için evimin önüne kadar geldi. Saçlarımı kestirdim kişisel bakımlarımı yaptırdım. Manavgat merkezden 2,5 saat uzaktaki bu yaylada böyle bir hizmeti almak bizleri çok mutlu etti. Herkesten Allah razın olsun'' dedi.