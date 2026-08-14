Midyat Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin iş birliğiyle Bağlar Mahallesi'nde yapımı planlanan Çok Amaçlı Sosyal Tesis Projesi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Yaklaşık bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak tesisin, mahallenin sosyal ve ortak kullanım ihtiyaçlarına önemli ölçüde cevap vermesi hedefleniyor.

MARDİN (İGFA) - Bağlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, İlçe Müftüsü Ataullah Kartal, Bağlar Mahallesi Muhtarı Edip Doğan, belediye başkan yardımcıları, kurum amirleri, protokol üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Kurban kesimi ve dualar eşliğinde gerçekleştirilen törende, çok amaçlı sosyal tesisin yapım süreci başlatıldı.

Midyat Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirilecek tesisin; taziye programlarının yanı sıra toplantılar, sosyal ve kültürel faaliyetler için de kullanılması planlanıyor.

'BAĞLAR MAHALLEMİZ HIZLA BÜYÜYOR'

Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, törende yaptığı konuşmada, Bağlar Mahallesi'nin nüfusu ve imar alanları bakımından hızla büyüyen mahallelerden biri olduğunu belirtti. Mahallenin önemli ihtiyaçlarından biri olan sosyal tesis ve taziye evinin temelinin atıldığını ifade eden Kaya, bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak tesisin yanı sıra yakın zamanda okuma salonu ve yeni okulların da hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

Midyat'ta kamusal yatırımların devam ettiğini belirten Kaya, yapımı süren adliye sarayı, Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binası ile park, bahçe ve mesire alanlarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Belediye Başkanı Veysi Şahin'in yatırımlara önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kaya, 'Başkanımızın, Midyat'ın il olma yolundaki hedefleri doğrultusunda çok ciddi emekleri ve yatırımları var. Biz de Kaymakamlık olarak tüm kurumlarımızla birlikte Başkanımızı bu anlamda destekliyoruz. İnşallah Midyat, çok daha güzel ve layık olduğu hizmetlere kavuşacaktır.' dedi.