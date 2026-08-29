İzmir Efes Selçuk Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Turnuvaları, farklı branşlarda genç sporcuları buluşturmaya devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Zafer Kupası Turnuvaları kapsamında Pamucak Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası tamamlandı. Turnuvada 16 takım mücadele ederken, üç gün boyunca toplam 28 maç oynandı.

Turnuvada Yıldız Kızlar kategorisinde 2010-2011 doğumlu sporcular mücadele etti. Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü'nden Ezgi ve Irmak ikinci, Hira ve Tala üçüncü olurken, HSA Takımı sporcuları Nisa, Asya ve Aybüke kategorilerinde birincilik elde etti.

Pamucak Sahili'nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen Küçük Kızlar kategorisinde ise 2012-2013 doğumlu sporcular sahaya çıktı. Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü'nden Ecrin ve Hira üçüncü, HSA Takımı'ndan Ceren ve İrem ikinci olurken, Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü'nden Aslı ve Değer kategorinin birincisi oldu.

Çocukları ve gençleri spora teşvik etmek, farklı spor branşlarıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen Zafer Kupası Turnuvaları, plaj voleybolunun ardından basketbol ve futbol etkinlikleriyle devam edecek.

Bugün Eftal Doğru Spor Tesisleri'nde düzenlenecek 3x3 Basketbol Turnuvası'nda, 2014-2015 doğumlu sporcular Küçükler, 2011-2012-2013 doğumlu sporcular ise Yıldızlar kategorisinde mücadele edecek.

Zafer Kupası'nın son etkinliği ise yarın Tören Alanı'nda gerçekleştirilecek Futbol Şenliği olacak. Futbol Şenliği'ne 2015-2016 doğumlu sporcular katılacak.

Efes Selçuk Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu sporun birleştirici gücüyle kentte yaşayan çocuklar ve gençlerle birlikte yaşatmayı sürdürüyor.