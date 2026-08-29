Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hayati Bekis ve Ağrı Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Necdet Çiftçioğlu, Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras'ı ziyaret ederek amatör spor kulüplerinin ulaşım ve malzeme ihtiyaçlarını görüştü.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hayati Bekis ve Ağrı Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Necdet Çiftçioğlu, Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras'ı ziyaret etti.

Görüşmede, kent merkezinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin şehir içi ve şehir dışı müsabakalara ulaşımı, sporcuların antrenman tesislerine erişimi ve kulüplere sağlanacak malzeme desteği ele alındı.

'Destekler ASKF çatısı altında organize edilebilir'

Belediye Başkanı Hazal Aras, amatör spor kulüplerine yönelik desteklerin daha planlı bir yapıya kavuşturulabileceğini belirterek, geçmiş yıllarda kulüplere çeşitli malzeme ve ulaşım desteği sağlandığını hatırlattı.

Aras, yeni dönemde bu çalışmaların ASKF ile koordineli şekilde sürdürülebileceğini ifade etti. Malzeme desteklerinin de kulüpler arasında daha düzenli dağıtılması için ASKF çatısı altında organize edilebileceğini söyledi.

BEKİS: 'ÜCRETSİZ ULAŞIM ELZEM HALE GELDİ'

ASKF Başkanı Hayati Bekis ise özellikle genç sporcuların antrenmanlara erişimde güçlük yaşadığını vurguladı. Farklı mahallelerde yaşayan sporcuların kentin diğer ucundaki tesislere gitmek zorunda kaldığını belirten Bekis, ücretsiz ulaşım desteğinin sporun sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Bekis, geçmiş yıllarda belediye tarafından sağlanan ulaşım desteğinin sürdürülmesini talep ederek, başarılı sporcuların spordan kopmaması için ücretsiz biniş kartlarının yeniden devreye alınmasını istedi.

ARAS: YENİ SİSTEM İÇİN TALİMAT VERDİ

Başkan Aras ise geçmişte uygulanan ücretsiz ulaşım sisteminde bazı aksaklıklar yaşandığını, özellikle sporcu yakınlarının da bu haktan yararlanmasının sistemin amacını zedelediğini ifade etti.

Sporcuların doğrudan faydalanabileceği, suistimale açık olmayan yeni bir model üzerinde çalışılabileceğini belirten Aras, çözüm için gerekli çalışmanın yapılması yönünde talimat verdi.

AMATÖR KULÜPLERE ULAŞIM VE MALZEME DESTEĞİ GÜNDEMDE

Toplantıda ayrıca amatör kulüplerin şehir dışı müsabakalarına ve il içi deplasmanlarına ulaşım desteği, belirli bir takvim ve koordinasyon çerçevesinde ele alındı. Belediye yönetimi, önümüzdeki süreçte amatör spora daha fazla destek sağlamayı ve kulüplerin malzeme ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini bildirdi. ASKF Başkanı Hayati Bekis de gösterilen ilgi ve çözüm iradesi nedeniyle Başkan Hazal Aras'a amatör spor camiası adına teşekkür etti.