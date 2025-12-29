İzmir Foça Belediyesi, 2025 yılı boyunca ilçenin altyapısını güçlendirmek, kamusal alanların niteliğini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kent genelinde kapsamlı çalışmalar yürüttü.

İZMİR (İGFA) - Yıl boyunca planlı ve programlı şekilde sürdürülen uygulamalarla hem mevcut sorunlara kalıcı çözümler üretildi hem de Foça'nın geleceğine yönelik önemli yatırımlar hayata geçirildi.



Belediye ekipleri, mahallelerde yapılan saha tespitleri ve teknik incelemeler doğrultusunda altyapıdan üstyapıya, ulaşım düzenlemelerinden kıyı alanlarına kadar birçok noktada eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirdi.



ULAŞIM ALTYAPISINDA YIL BOYU ÇALIŞMA



İlçe genelinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 2025 yılı boyunca aralıksız sürdürüldü. Bu kapsamda 10 bin metrekare kilit parke taşı döşemesi yapılarak bozulan yollar yenilendi, yaya ve araç trafiği daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Ayrıca farklı mahallelerde 1.000 metrekare asfalt tamiri gerçekleştirilerek yol kalitesi artırıldı.



PARK VE YEŞİL ALANLARDA RUTİN DÜZENLEMELER



İlçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları sürdürülerek mevcut alanların daha düzenli ve kullanışlı olması sağlandı. Çocuk oyun alanlarında yapılan bakım ve onarımlarla güvenli kullanım koşulları korundu.



SEL SONRASI ALTYAPI MÜDAHALELERİ VE YAĞMUR SUYU ÇALIŞMALARI



Olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla altyapı yatırımlarına öncelik verildi. İlçe genelinde 3 adet yağmur suyu hattı ve 3 adet yağmur suyu kanalı inşa edilerek yağmur sularının kontrollü şekilde tahliyesi sağlandı.



Yaşanan olumsuz hava koşulları sonrası selden etkilenen alanlarda Foça Belediyesi ekipleri sahada aktif şekilde görev aldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hızlı müdahalelerde bulunulurken, hasar gören altyapı unsurları İZSU Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde yenilenerek sistemin sağlıklı şekilde çalışması sağlandı.



FOÇA MERKEZDE YENİ İSKELE DÜZENLEMESİ



Foça merkezde daha önce yoğun şekilde kullanılan büyük platform iskelenin kaldırılmasının ardından, kıyı alanında kamusal erişimin devamlılığını sağlayacak yeni bir iskele düzenlemesi gerçekleştirildi. Denize doğrudan ve güvenli erişim sağlayan küçük ölçekli iskeleler, alanın mevcut yapısına uyum gözetilerek inşa edildi. Böylece kıyı kullanımının kesintiye uğramaması sağlanırken, daha kontrollü ve güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu.



KÜÇÜK DENİZ SAHİLİNDE YENİ MEYDAN



Küçük Deniz sahilinde gerçekleştirilen düzenlemelerle kıyı hattı yeniden ele alınarak, vatandaşların bir araya gelebileceği yeni bir meydan alanı oluşturuldu. Yapılan çalışma ile sahil bölgesi hem estetik hem de kamusal kullanım açısından Foça'ya kazandırıldı.



YENİ ARAÇLARLA GÜÇLENEN FİLO



Foça Belediyesi'nin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosu da güçlendirildi. Bu kapsamda filoya Caterpillar 432 Kazıcı Yükleyici, 3 adet Ford Trucks 8 m³ Damperli Kamyon, 2 adet Ford Trucks 13+1,5 m³ Çöp Kamyonu, Fiat Ducato 4x2 Tek Kabin Kamyonet ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen Otokar Atlas 8+1 m³ Çöp Kamyonu dahil edildi.



Yeni araçlarla birlikte Foça Belediyesi, çöp toplama ve çevre temizlik hizmetlerini daha verimli ve hızlı şekilde yürütebilecek; saha çalışmalarında hizmet kalitesini yükseltecek güçlü bir filoya kavuşmuş oldu.



SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YAŞANABİLİR FOÇA HEDEFİ



Foça Belediyesi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla doğal ve tarihi dokuya uyumlu, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent anlayışını güçlendirmeyi hedefledi. Belediye ekipleri, sahadaki uygulamaları titizlikle sürdürürken kent genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam etti.