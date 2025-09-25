Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski belediye binasının yerinde inşaatı süren Türkiye’nin ilk Sıfır Karbon binası olma özelliğine sahip Şehir Kütüphanesi’nin hızla yükseldiğini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, eski belediye binası yerinde Türkiye’nin ilk Sıfır Karbon binası olma özelliği taşıyan Şehir Kütüphanesi’nde çalışmaları sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Kütüphanesi’nin mimari estetiği, fonksiyonelliği ve çevre dostu özellikleriyle Türkiye’nin örnek kütüphanelerinden biri olacağını belirtti.

Eski belediye binası alanının Konya’nın en değerli alanlarından birisi olduğunu, bu alanda çocuklar ve gençler için çok değerli bir proje yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay, “Şehir Kütüphanemiz; dijital kütüphane, geniş kütüphane alanı, etüt merkezleri, ders çalışma alanları, doğayla iç içe, kitap okunabilecek yeşil alanları ile her yaştan insanımıza hitap edecek bir kültür ve eğitim yuvası olacak. Fiziki tamamlanma oranı yüzde 60 seviyesinde olan Türkiye’nin ilk sıfır karbon binası olarak tasarlanan kütüphanemiz, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir referans noktası olacak.” ifadelerini kullandı.

“BU MEKÂN, ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN YARINLARA DAHA GÜÇLÜ HAZIRLANMALARINA VESİLE OLACAK”

Başkan Altay, gençler için bu tür eserler inşa etmenin büyük mutluluk olduğunu vurgulayarak, “Kütüphaneler sadece kitap okunan yerler değildir. Onlar aynı zamanda düşüncenin, araştırmanın, üretmenin ve paylaşmanın merkezidir. Konya’nın kalbinde, şehrimizin kültürel mirasına yakışacak bu modern mekân, çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınlara daha güçlü hazırlanmalarına vesile olacak. Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızla çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Konya’mızın kültürel mirasına değer katacak bu anlamlı eseri 2026 yılında tamamlayarak şehrimize kazandırmayı arzu ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun.” diye konuştu.