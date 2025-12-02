Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunmak amacıyla ilçelerde düzenlediği Şehir Konferansları Aralık ayında da devam edecek.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Konferansları kapsamında Kasım ayı boyunca sevilen isimleri ilçelerde Konyalılarla bir araya getirdi. Aralık ayında da devam edecek Şehir Konferansları'nda ilk program 7 Aralık Pazar günü Beyşehir'de Talha Bora Öge ile gerçekleşecek.

Şehir Konferansları kapsamında farklı alanlarda uzman konuklar, Konya'nın çeşitli ilçelerinde hem aile yapısına hem de gençliğe dair önemli konularda bilgi paylaşıyor.

KASIM AYI DOLU DOLU GEÇTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları Kasım ayında 20 ilçede düzenlendi. Programlarda Konyalılarla birbirinden değerli konuklarla bir araya gelme imkanı buldu.

Konferanslara katılan Konyalılar, programlarda emeği geçen herkese teşekkür ederek, benzer projelerin devam etmesi temennisinde bulundu.

KONFERANSLAR ARALIK AYINDA DA DEVAM EDECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları kapsamında; Talha Bora Öge 7 Aralık Pazar Beyşehir'de, Gri Koç 10 Aralık Çarşamba Ereğli'de, Behçet Yalın Özkara 14 Aralık Pazar Akşehir'de, Necmettin Nursaçan 15 Aralık Pazartesi Çumra'da, Ömer Demirbağ 16 Aralık Salı Seydişehir'de, Mustafa Karataş 18 Aralık Perşembe Cihanbeyli ve 19 Aralık Cuma Kulu'da; Saliha Erdim 26 Aralık Cuma Kadınhanı'da, 27 Aralık Cumartesi Ilgın ve 28 Aralık Pazar günü Karapınar'da Konyalılarla buluşacak.