Düzce'nin Yığılca ilçesini Yedigöller'e bağlayan grup yolunda yürütülen genişletme ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

DÜZCE (İGFA) - Yığılca İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Alkan, bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yol genişletme ve dere ıslahı çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Alkan, çalışmaların sahada yakından takip edildiğini belirtti.

Alkan, yaptığı açıklamada, ilçenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek, 'Çalışmaları sahada yerinde takip ediyoruz. İlçemizin ve köylerimizin ulaşım imkanlarını geliştirmek ve turizmin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalarımız devam ediyor.' dedi.

Yığılca ile Yedigöller arasındaki ulaşım ağının iyileştirilmesinin hem bölge halkının ulaşımını kolaylaştırması hem de turizm hareketliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, yol genişletme ve dere temizliği çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedigöller güzergahının daha güvenli ve erişilebilir hale geleceğini belirtti.