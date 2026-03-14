Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet veren Saygınlar Kulübü, üyelerini Ramazan ayı kapsamında Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde iki gün boyunca ağırladı. Toplam 80 Saygınlar Kulübü üyesinin katıldığı programda kıymetli büyükler, sahur ve iftar sofralarında bir araya gelerek, Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Program kapsamında katılımcılara Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme eğitimi verildi. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimde; oruç tutarken dengeli beslenmenin önemi, sahur ve iftarda dikkat edilmesi gereken noktalar ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılar, düzenlenen etkinlikler sayesinde hem sosyal bir ortamda vakit geçirme hem de farklı faaliyetlere katılma imkânı buldu.

SPOR, YÜRÜYÜŞ VE SOSYALLEŞME İMKÂNI

Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen program boyunca kulüp üyeleri, tesis bünyesinde bulunan çeşitli spor aktivitelerine katıldı. Ayrıca tesisin geniş bahçesinde yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulan katılımcılar, birlikte sohbet ederek sosyalleşme imkânı da elde etti.

SAYGINLAR KULÜBÜ'NDEN AKTİF YAŞAMA DESTEK

Saygınlar Kulübü, kentte 65 yaş üstü bireyleri sosyal hayatın içinde aktif tutmayı amaçlayan bir proje olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, 'Akademi Topluluğu', 'Beş Çayı Topluluğu', 'Kültür Sanat Topluluğu', 'Sağlıklı Yaşam Topluluğu', 'Torun Topluluğu' ve 'Yeşil Sevenler Topluluğu' gibi farklı oluşumlarla üyelerin ilgi alanlarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Böylelikle kıymetli büyüklerin sosyal yaşamla bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Doğa yürüyüşleri, edebiyat dinletileri, konserler, vapur gezileri ve kültürel geziler gibi aktivitelerin yanı sıra Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen iki günlük program, Saygınlar Kulübü'nün üyelerine yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler kapsamında gerçekleştirildi.

RAMAZAN'DA BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Ramazan ayında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi ve katılımcıları sosyal etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan program, kulüp üyelerinin memnuniyetiyle sona erdi.