Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde, kent genelinde vektörle mücadele çalışmaları yılın 365 günü aralıksız sürdürülüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetleri, 134 araç ve 485 personel ile gerçekleştiriliyor.

MERSİN (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çevre ve insan sağlığına verdiği önemle hizmetlerini önceliklendiren Büyükşehir Belediyesi, yağışlı dönemin ardından özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekipleri, kent genelinde belirlenen 115 binin üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor.

Sivrisineklerin durgun sularda üremesi nedeniyle, su birikintileri, foseptikler, rögarlar, PTT kapakları, menfezler, bodrumlar, dere yatakları ve yeşil alanlarda periyodik ilaçlama faaliyetleri yürütülüyor. Yaz aylarında akşam saatlerinde sıcaklığın belirli bir derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte gece uçkun ilaçlama çalışmaları da devreye alınıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde sürdürdüğü kapsamlı ilaçlama çalışmalarla, halk sağlığının korunması ve yaşam konforunun artırılması hedefleniyor

Uygun: 'Mersin genelinde 115 binin üzerinde kaynak noktasını düzenli olarak ilaçlıyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nda görev yapan vektörle mücadele birim şefi Zeynep Gizem Uygun, Mersin il genelinde ilaçlama hizmetlerini 134 araç, 485 personel ile 365 gün aralıksız olarak sürdürdüklerini belirterek, 'Yağmurlu bir dönemden geçtik. Havanın ısınmasıyla birlikte kışlak zamanda olan başta sivrisinekler olmak üzere, diğer haşerelerin ortaya çıkarabileceği sorunlarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Esas hedefimiz, üreme kaynağı noktalarının tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Mersin il genelinde belirlemiş olduğumuz 115 binin üzerinde kaynak noktasına düzenli olarak giderek gerekli uygulamaları yapıyoruz' dedi.

Sivrisineklerin durgun sularda ürediğini, yumurtalarını durgun suya bırakarak larva ve uçkun dönemine geçtiklerini anlatan Uygun, 'Yaz aylarında havaların akşam belli bir santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte de gece uçkun çalışmamızı başlatıyoruz. Özellikle yayla kesimlerindeki vatandaşlarımızdan bahçelerinde kovalarda su bırakmamaları, su birikintileri ve su atıklarına müsaade etmemelerini rica ediyoruz. Çöplerini ağzı bağlı ve kapalı bir şekilde atmaları konusunda bizlere destek vermelerini bekliyoruz. Foseptikler, rögarlar, PTT kapakları, menfezler, bodrumlar, dere yatakları, yeşil aksamlar gibi bütün alanlarda ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak 7/24 sahalardayız' diye konuştu.

Ekici: 'İlaçlama taleplerimiz acil şekilde karşılanıyor'

Çankaya Mahallesi Muhtarı Hatice Ekici, Başkan Seçer'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, 'İlaçlama konusunda da çok şükür hiçbir şekilde sorunumuz yok. Taleplerimiz acil bir şekilde halloluyor. Depolarımız, sığınaklarımız, ilaçlanması gereken yerler ilaçlanıyor. Hiçbir şikayetimiz yok' dedi.

Vatandaşların da bazı konularda dikkatli olması gerektiğini dikkat çeken Ekici, 'Damlarında, balkonlarında su birikintisi olduğu zaman zaten sivrisineğin kesilmesi mümkün değil. Belediyenin vermiş olduğu katkıyla çözümü hep beraber halletmemiz gerekiyor. Vatandaşa birebir gidiyoruz, durumu izah ediyoruz. Su birikintisinin bir tek benim mahallem değil, Akdeniz'e yetecek kadar lavra üretebileceğini kendilerine izah ediyoruz. Çözüm konusunda vatandaşımız da duyarlı olursa böyle bir sorunu bu sene yaşamayacağımızı ümit ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar ilaçlama çalışmalarından memnun

Vatandaşlardan Hüseyin Köse, Başkan Seçer'den ve hizmetlerinden çok memnun olduğunu anlatarak, 'Ben Mersin'e geleli 34 yıl oldu. 34 yıl zarfında 4, 5 Büyükşehir Belediye Başkanı gördüm. Hiçbirinin Vahap Başkan gibi çalıştığını görmedim. Vahap Başkan yolları desen dört dörtlük yaptı. Köylere arabalar, otobüsler koydu. Yolları genişletti. Ben köylerde çok çalıştım. Arabalarımız yolda kalıyordu. İlaçlama çalışmaları da çok güzel. Ben 50. Yıl Mahallesi'nde oturuyorum. Kaç senedir sinek görmedim' dedi.

Vatandaşlardan Ali Aktuğ ise 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer gerçekten çok güzel hizmetler veriyor ve çok güzel çalışmalar yapıyor. Birçok projesi var. Vahap Bey'den çok memnunuz. İlaçlama konusunda da çok memnunuz. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Yazın da rahatız. Çünkü yaz günü de her mahallede ilaçlama oluyor. Bunun farkındayım, görüyorum' diye konuştu.