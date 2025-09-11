Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda önemli bir dönüm noktasına daha ulaştı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi’nin birinci etabı olan Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi hattında dün akşam itibariyle önemli bir eşiği daha geçtiklerini belirterek, montajı tamamlanan raylar arasındaki kaynak işlemini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çalışmalarda incelemelerde bulunan Başkan Altay, “Projemiz tamamlandığında ilk etapta Şehir Hastanesi'nden Yeni Sanayi Sitesi’ne, sonrasında Yeni Sanayi’den Stadyum’a kadar raylı olan sistem hattını şehrimize kazandırmış olacağız. Şehrimizin geleceği adına tarihi adımlar atılıyor. İnşallah en hızlı şekilde bu işleri tamamlamayı ve Konya'nın raylı sistem hattını mevcudun 4 katına çıkartmayı planlıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi’nin ilk etabı olan Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Tramvay Hattı’nda önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dün akşam tramvay hattındaki çalışmalarda incelemelerde bulunarak, montajı tamamlanan rayların birleştirme işlemini takip etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Altay, Konya’da toplu ulaşım adına tarihi işler yaptıklarını, Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı’nın birinci etabı olan Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Tramvay Hattı’nın yapım çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Hattaki çalışmalardan dün akşam itibariyle önemli bir eşiği daha geçtiklerini kaydeden Başkan Altay, montajı tamamlanan raylar arasındaki termit ve alın kaynak işlemini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Altay, “Böylece sona yaklaşma konusunda bir iş daha halledilmiş oldu. İnşallah projemiz tamamlandığında ilk etapta Şehir Hastanesi'nden Yeni Sanayi Sitesi’ne, sonrasında Yeni Sanayi’den Stadyum’a kadar raylı olan sistem hattını şehrimize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR İÇİN TARİHİ ADIMLAR ATILIYOR

Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi’ni arasında 11.1 kilometrelik kısımdaki çalışmaları Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürdüklerini; ikinci etap olan 10 kilometrelik Yeni Sanayi-Stadyum arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırlıklarının devam ettiğini belirten Başkan Altay, “İnşallah orada da inşaat çalışmalarına başlayarak en kısa sürede hattı tamamlamayı planlıyoruz. İkinci etapta yaya üst geçitlerimiz, köprülü kavşaklarımız var, onunla ilgili planlamaları gerçekleştiriyoruz. Bu altyapı işleri zor, zahmetli, meşakkatli işler ama şehrimizin geleceği adına tarihi adımlar atılıyor. İnşallah en hızlı şekilde bu işleri tamamlamayı ve Konya'nın raylı sistem hattını mevcudun 4 katına çıkartmayı planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Altay, KONYARAY Banliyö Hattı’nda çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini, kısa sürede Barış Caddesi Tramvay Hattı’na başlayacaklarını da sözlerine ekledi.