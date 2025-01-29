Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi yarıyıl tatilinde öğrencilerden ve ailelerden yoğun ilgi görüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi'nde yarıyıl tatilinde düzenlediği etkinliklerle aileleri ve öğrencileri bilimle buluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların ve gençlerin yoğun bir tempoda geçen eğitim-öğretim dönemine verilen arayı en verimli şekilde geçirmeleri adına Konya Bilim Merkezi’nde bilimsel ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Etkinlikler kapsamında öğrencilerin aileleriyle birlikte çok güzel vakit geçirdiğini ifade eden Başkan Altay, “Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezimizde yıl boyunca çeşitli bilimsel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yarıyıl tatilinde de öğrencilerimiz için birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Bilimin Sultanları Bilim Haftası kapsamında çocuklarımız, İslam dünyasının altın çağını yaşadığı dönemlerde yapılan buluşları gerçekleştiren mucitleri daha yakından tanıma fırsatı elde etti. Ziyaretçilerimiz yine ‘Minik Denizciler ve Vikingler Etkinliği’, ‘Bilim Çocuk Kütüphanesi’ ve ‘LEGO Temalı BrickZone Sergisi’ ile 2 Şubat tarihine kadar eğlenerek öğrenmeye devam edecek. Tüm öğrencilerimizi aileleriyle birlikte Bilim Merkezimizde kaliteli zaman geçirmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bilimin Sultanları Bilim Haftası kapsamında İslam dünyasının altın çağını yaşadığı dönemlerde yapılan buluşları gerçekleştiren mucitleri daha yakından tanıma ve onların çalışmalarını atölye çalışmaları ile deneyimleme imkanı buldu.

Öğrenciler, LEGO Temalı BrickZone Sergisi ile hayal gücünü tuğla tuğla inşa ederek, LEGO atölyelerinde, farklı parçaları bir araya getiriyor. Ayrıca kendilerini tasarım, mühendislik ve kodlama gibi STEAM alanlarında geliştirme imkanı buluyor.

Katılımcıların, 2 Şubat tarihine kadar eğlenerek öğrenmeye devam edeceği bildirildi.