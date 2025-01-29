Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen Araştırma ve Uygulama Merkezleri Çalıştayı’na, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Genel Sekreter İlyas İpek, dekanlar ve merkez yöneticileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, çalıştayın amacının araştırma ve uygulama merkezlerini bir araya getirerek yürütülmekte olan ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri paylaşmak, aynı zamanda mevcut sorunları masaya yatırarak çözüm önerileri geliştirmek olduğunu belirtti.

Araştırma ve uygulama merkezlerinin üniversitelerin ilerlemesinde ve toplumla bütünleşmesinde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Bayır, burada ortaya çıkacak fikir ve önerilerle merkezlerin etkinliğinin daha da artacağına inandığını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise çalıştayların ciddi bir emek gerektirdiğini belirterek bu tür çalıştayların bir yol haritası oluşturma ve mevcut eksiklikleri tespit etme ve çözüm üretme konusunda önemli bir rol oynadığını ifade etti. Araştırma ve uygulama merkezlerinin çalışmalarını dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Rektör Hatipler, bu çalışmaların Üniversite için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti ve başarılı bir çalıştay olması temennisinde bulundu.